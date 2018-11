Amelia su Ibra al Milan: "Un’arma in più per il quarto posto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex portiere del Milan, Marco Amelia, ha parlato del possibile ritorno in rossonero di Ibrahimovic: "Inserire un fuoriclasse in un gruppo, come principio, è sempre una buona idea. Se poi il fuoriclasse in questione è Ibra, il dubbio non si pone. Col tempo è anche migliorato. Ha un’intelligenza calcistica straordinaria e un carisma fuori dal comune. Conosce bene l’ambiente, conosce benissimo Gattuso, la sua sola presenza alza l’asticella del lavoro quotidiano in allenamento. E quando la squadra scende in campo, la differenza si nota. Un professionista esemplare, un perfezionista, dentro e fuori dal campo. Uno che non ci sta mai a perdere, neanche la partitella di fine allenamento. Non molla mai, trascina il gruppo e tiene tutti sulla corda. Un campione vero. Arrivasse a stagione in corsa non ci si potrebbero aspettare miracoli, ma sarebbe comunque un’arma in più per puntare al quarto posto. Anche perché quando lui si mette in testa una cosa, in genere la ottiene".