Amichevole Milan-Monza, Galliani: "Un’emozione grandissima"

Sabato 5 settembre (alle ore 20.45, diretta su Italia 1), il Milan sfiderà in amichevole a San Siro il Monza di Berlusconi e Galliani. Ecco le dichiarazioni dell’ex amministratore delegato rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Un’emozione grandissima, racchiude la storia di una vita. È un incontro che ho desiderato molto. Il nostro primo slogan biancorosso era "sarà romantico", questa sfida certamente lo sarà. Mi rattristano un paio di cose: lo stadio senza pubblico è un colpo al cuore. La seconda... speriamo che da avversari non ci capiti lo spogliatoio dell’Inter... L’ultimo Milan-Monza lo ricordo perfettamente. Era il 30 agosto 1987, si giocava per la Coppa Italia e decise la doppietta di un centravanti appena arrivato dall’Olanda, un certo Marco Van Basten! La partita era in realtà Monza-Milan, chiesero il cambio campo per motivi di incasso e fu subito accordato".