Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Carlo Ancelotti ha parlato della possibilità di allenare la Nazionale: "Oggi no. Ho avuto la possibilità mesi orsono, ho parlato anche con la Figc. Ma ho detto loro che avevo voglia di allenare una squadra di club. A me piace stare qui tutti i giorni. Non mi piace allenare tre volte al mese".