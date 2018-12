Dalle pagine di Tuttomercatoweb.com, l’operatore di mercato Stefano Antonelli, fra le altre cose, ha parlato del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Non ci credo perché non è facile abortire il progetto tecnico di Cutrone e la condivisione di certe situazioni con Higuain. Non è però un’operazione che vedrei male perché Ibra sposta gli equilibri".