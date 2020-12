Antonini: "Milan da scudetto? In ogni partita dimostrano la loro forza ma hanno bisogno di un nuovo centrale"

Intervenuto ai microfoni di 'Serie A News' Luca Antonini ha parlato di tanti temi rossoneri tra cui le chance scudetto dei rossoneri. Queste le sue parole:

Domanda secca: il Milan può vincere lo scudetto?

“Mettendo da parte la scaramanzia, il Milan sta dimostrando di essere competitivo per puntare allo scudetto, fa parte delle squadre che possono aspirare al titolo. Sono imbattuti da otto mesi e mezzo, in ogni partita dimostrano la propria forza anche quando non riescono a vincere com’è accaduto contro il Parma”

Da operatore di mercato credi che il titolo passa anche per la campagna trasferimenti di gennaio? Di cosa ha bisogno il Milan?

“La priorità è un difensore centrale, gli infortuni di Gabbia e Kjaer hanno dimostrato che c’è bisogno d’intervenire. Kalulu è entrato molto bene, è stato protagonista di un’ottima prestazione ma, nella lotta per l’alta classifica, visto che il Milan può andare avanti anche in Europa League, penso che sarebbe utile avere un profilo più pronto”