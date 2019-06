Antony: "Sarebbe un onore vestire la maglia del Milan, è uno dei migliori club al mondo"

Antony, esterno offensivo classe 2000 del San Paolo, è stato intervistato in esclusiva da Calciomercato.com. Il brasiliano ha usato parole al miele nei confronti del Milan, club che lo ha cercato quando Leonardo era alla guida: "Amo il calcio italiano. C'è grande tattica, competitività, club di livello mondiale con una tradizione unica, giocatori importantissimi. I brasiliani hanno sempre fatto bene in Italia, io provo a guardare le partite della Serie A quando riesco... Mi piace lo stile di gioco della Juventus e del Napoli. Guardo anche le partite di Roma, Inter e Milan. Leonardo mi voleva al Milan? Il Milan è un club tra i migliori al mondo, una potenza mondiale. Non ci sono dubbi. Penso a Kakà quando ha lasciato il San Paolo ed è diventato una leggenda al Milan. Sarebbe un onore vestire la maglia del Milan, se potessi averne l'opportunità. Oggi penso solo al San Paolo poi si vedrà".