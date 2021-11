Bagni: "Corsa a tre per lo Scudetto, Napoli favorito"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Salvatore Bagni ha parlato della corsa scudetto: "Insisto sulla mia idea estiva: al di là della sconfitta con l'Inter, la mia favorita per lo scudetto resta il Napoli. A seguire vedo l'Inter e poi il Milan. Infortuni? La stagione è questa: anche il Milan a Firenze ha pagato le assenze di Calabria e Tomori, e non ha avuto Ibrahimovic per un bel po’: alla fine a fare la differenza saranno le rose. Tomori regala tranquillità come Koulibaly. Ibra è uno che sul 3-0 prende e fa due gol così. E Kessie. Ecco, anche lui e Bennacer andranno in Coppa d'Africa. Il campionato continuerà a essere equilibrato fino a marzo. Con una certezza di fondo: i primi tre posti Champions sono già assegnati".