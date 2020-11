Bagni sul Milan: "Non ha la rosa giusta per puntare allo scudetto"

Salvatore Bagni, ex giocatore e oggi intermediario di mercato, ha commentato così al Corriere del Mezzogiorno il primato in classifica del Milan: "Milan da scudetto? Per me non ha la rosa giusta per puntare ad un obiettivo così complesso, non ha la qualità sufficiente nonostante lo straordinario rendimento di un campione come Ibrahimovic. In alcuni ruoli sono contati, basta pensare alla difesa dove hanno pochissime alternative".