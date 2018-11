Baiocchini a MN: "Biglia e Bonaventura le assenze più pesanti per il Milan"

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it delle assenze che stanno pesando e peseranno di più in questa stagione del Milan: "Credo che Bonaventura, quando è in forma, sia un giocatore imprescindibile per il Milan. Nonostante se ne parli poco, non abbia le luci dei riflettori puntati addosso, però quel centrocampo con Biglia e Bonaventura è un altro centrocampo. Loro due erano un po' il cervello pensante di questo Milan e, purtroppo per Gattuso, in questo momento non ci sono".".