Baiocchini a MN: "Ora ci vuole l'impronta di Gattuso per trovare una soluzione tattica ai tanti infortuni"

Manuele Baiocchini di Sky Sport ha parlato ai microfoni di MilanNews.it del Milan che dovrà affrontare la Lazio alla ripresa del campionato dopo la sosta: "La Lazio è una squadra forte e sarà uno scontro diretto per la lotta alla Champions League. Mi immagino un Milan con tanti giocatori di qualità, tante mezze punte. Chiaramente bisognerà fare di necessità virtù, quindi Gattuso inserirà Calhanoglu, Castillejo e Suso. Io ricordo tanti anni fa la Roma dei record. Quando perse Totti per tanto tempo per infortunio, Spalletti inventò il 4-2-3-1, questo modulo che era all'avanguardia allora, con Perrotta trequartista e tanti giocatori di movimento. Gattuso deve inventare una cosa del genere, adesso ci vuole l'impronta dell'allenatore per tirare fuori il Milan da una situazione in cui dovrà stare per diverse giornate, non solo fino al termine della squalifica di Higuain".