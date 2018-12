Bakayoko a DAZN: "Mi piace questo ruolo, dopo qualche mese difficile ora mi sento molto meglio"

Timoué Bakayoko è stato intervistato da DAZN nel postpartita di San Siro.

Sulla gara: "Non ero al 100% dopo la gara di giovedì, la squadra ha giocato molto bene, sono molto felice della vittoria".

Sulla posizione: "Mi piace molto, è la posizione buona per me, l'allenatore me l'ha chiesto, sono molto contento per la prestazione, la squadra ha giocato bene. Siamo tutti felici".

Sull'incremento di fiducia: "Sì molto, i primi mesi non sono stati buoni per me, tutti si aspettavano di meglio, non ero al 100%, dopo qualche mese mi sento molto meglio in questa squadra e devo continuare così, su questo livello di prestazioni".