Pochi minuti prima dell'inizio del match casalingo contro la Salernitana, Tiemoué Bakayoko ha dichiarato a DAZN: "Liverpool? Oggi dobbiamo pensare solo alla gara di oggi, speriamo di vincere. Abbiamo la possibilità di andare in vetta in attesa del Napoli stasera, la gara di oggi è importante per noi".