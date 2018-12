Bakayoko a MTV: "Buona partita, vittoria meritata. Tifosi? I primi mesi non sono stati facili ma ora il rapporto è migliorato"

Timo Bakayoko, dopo la sfida contro il Parma, ha parlato a Milan Tv: “E’ stata una buona partita, abbiamo messo in campo un buon carattere e abbiamo giocato molto bene. Abbiamo giocato con intensità, e abbiamo meritato di vincere. E’ il mio ruolo recuperare palloni, di giocare semplice. Oggi tutti hanno aiutato per la vittoria della squadra, è una bella vittoria, dobbiamo pensare partita dopo partita e vincere tutte quelle che possiamo. Sono molto contento. I tifosi? Nei mesi scorsi non è stato facile il rapporto con loro ma ora è migliorato e penso che ora per vincere abbiamo bisogno di tutto il supporto”