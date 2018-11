Bakayoko a MTV: "Mi sento bene, ma posso ancora migliorare. Fondamentale restare in zona Champions"

Nel pre partita di Udinese-Milan, Tiemoue Bakayoko ha parlato a Milan TV: "Una partita da vincere, un match importantissimo per noi. Abbiamo seguito il risultato della Lazio e per noi è fondamentale restare in zona Champions League, abbiamo vinto le ultime due ed ora conta davvero fare tre punti. Prestazione personale? Per me è fondamentale giocare, mi sento meglio e so di poter fare ancora meglio. Devo restare concentrato e portare un impatto importante, so che il coach ha fiducia in me.