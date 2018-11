Bakayoko e la titolarità: "Avevo solo bisogno di tempo. Sento fiducia, posso migliorare ancora"

In una lunghissima intervista a Milan TV, il centrocampista rossonero Bakayoko ha parlato così del ruolo da titolare nel centrocampo di Gattuso.

Il ruolo da titolare: "A piccoli passi, mi sono preso il mio tempo, sapevo che non sarebbe stato facile, ma penso che nelle ultime partite si sia visto un Bakayoko di buonissimi livello. Ora non posso che migliorare".

I miglioramenti delle ultime partite: "Non sono diventato più forte rispetto ad un mese fa. Ero lo stesso giocatore che avevate di fronte fin dall'inizio, semplicemente ora mi sento meglio nella squadra, immagazzino con più facilità le informazioni tattiche e capisco agevolmente la posizione da tenere in campo. Mi sento più sicuro rispetto a qualche settimana fa, è vero, mi serviva giocare per esserlo e ora sto finalmente ingranando".