Bakayoko: "L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Cerco di dare il massimo per portare il Milan dove merita"

Ai microfoni di RMC Sport France, Tiemoué Bakayoko ha commentato così la sua stagione: "All'inizio è stato difficile, anche per via della lingua. Oggi va molto meglio sia in campo che nella vita di tutti i giorni e sono molto felice. Per il futuro, l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro con il Milan e avere una sorpresa: la chiamata in Nazionale. La mia crescita? È aumentata la percentuale di vittorie, ma il merito è di tutta la squadra. Abbiamo avuto un inizio difficile e per me non non è stato facile adattarmi a una squadra nuova e a un nuovo ambiente. Oggi penso di essere diventato importante e cerco di dare il massimo per portare il Milan dove merita. All’inizio giocavo solo degli spezzoni e sono stato giudicato un po’ velocemente, quando ho cominciato a giocare con continuità ho potuto migliorare le mie prestazioni. Era questo che mi mancava: la continuità".