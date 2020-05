Balzaretti: "Giocare alle 23, come in Spagna, potrebbe essere interessante"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Federico Balzaretti ha parlato delle possibile modifiche nelle fasce orarie in vista della ripresa del campionato. Queste le sue parole: "Merita una discussione, in questo periodo si riuscirebbe a spalmare le partite in maniera intelligente, per me giocare alle 23 come in Spagna potrebbe essere molto interesse. Giocare tutti assieme alle televisioni non conviene, ai calciatori a giocare alle 15 a luglio neanche, potrebbe essere una soluzione. L'orario delle partite è un fattore, far giocare qualcuno ad agosto in pieno pomeriggio non mi sembra molto intelligente anche se è vero che le televisioni vincono sempre, ricordo il Mondiale e le partite giocate a Pasadena con il 100% d'umidità. Alle 23 secondo me lo spettacolo può essere interessante per tutti".