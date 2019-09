Baresi: "Il derby è sempre speciale"

In vista del derby di sabato 21 Franco Baresi ha parlato su acmilan.com. Ecco le parole dello storico capitano rossonero sulla stracittadina milanese: "Ne ho vissuti tanti di derby, e sono stato anche fortunato a vivere dei momenti bellissimi. I derby sono sempre speciali, sono partite molto sentite per l’attesa, per l’atmosfera, per la coreografia dei tifosi. Sicuramente a Milano si vive quella settimana in modo diverso. È difficile sceglierne solo uno, ma è chiaro che quando vinci i derby è una grande gioia, quindi ti ricordi sempre quelli vinti: nel 1984, perché il Milan arrivava da un periodo non bello. Vincemmo quel derby che nessuno si aspettava perché non eravamo i favoriti e fu il gol di Hateley che riempì di gioia i nostri tifosi. Poi forse un altro l’anno di Sacchi, il primo anno, importantissimo, perché poi nacque quel Milan che fece la storia: era l’aprile del 1988, vincemmo 2-0 e fu una grande partita. Dimostrammo quello che era il Milan che stava nascendo. Con i tifosi il rapporto è sempre stato buono, mi hanno accolto fin dal primo giorno, dall’esordio, e quindi c’è stato questo grande rapporto che è durato più di venti anni. Sono importanti, sappiamo che per il derby San Siro si riempirà: è sempre stato pieno e quindi ci sarà un grande calore. Sono importanti perché nei momenti difficili il loro incitamento ci aiuta e sono sicuramente il dodicesimo uomo, soprattutto in queste partite. Non facevo gesti scaramantici, non ero superstizioso. A parte il viaggio da Milanello allo stadio e nello spogliatoio seduto sempre al solito posto, in campo cose particolari no. Ero attento, concentrato e pensavo alla partita e basta".