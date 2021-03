Baresi punta su Tonali: "Ha solo 20 anni, ha tutto per diventare protagonista"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il vicepresidente rossonero Franco Baresi ha commentato così la stagione di Sandro Tonali: "Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta tanto, ma non possiamo ignorare il fatto che abbia vent’anni: come si fa a pretendere che si imponga da subito come un veterano? In questi mesi è migliorato, ha tutto per diventare protagonista".