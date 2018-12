Baresi su Radice: "Se ne va un pezzo di storia del Milan"

Nella sua lunga carriera, Gigi Radice ha avuto un cruccio, ovvero quello di non aver salvato il Milan nella stagione 1981-82. In quella squadra c’era anche Franco Baresi, che oggi lo ricorda così ai microfoni di Tuttosport: "Se ne va un pezzo di storia del Milan, che ha vinto molto da giocatore. Io l’ho avuto poco come allenatore perché quell’anno stetti fuori 4 mesi per infortunio. Ma ho il ricordo di un innovatore carismatico".