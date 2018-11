Battistini: "Milan-Ibra, ci credo. Ben venga Zlatan con Higuain e Cutrone"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’operatore di mercato Graziano Battistini ha dichiarato sul possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Ci credo. Ma attenzione alle valutazioni. È stato rinnovato da poco il contratto a Cutrone, non so se il Milan lo consideri in grado di dare una svolta. Se arrivasse Ibra e non partisse Higuain che piace in Inghilterra Cutrone rischierebbe di non trovare spazio. Se qualcuno è di troppo? Io i giocatori bravi li terrei tutti. Ben venga Ibra con Higuain e Cutrone. Il Milan ha bisogno di tornare a grandi livelli, ben venga un agglomerato di grandi campioni”.