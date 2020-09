Battistini: "Roca? E' sotto l'occhio di tanti club. Il Milan è molto attivo in questo mercato"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, il procuratore Graziano battistini ha parlato del mercato del Milan e del nome di Marc Roca, accostato anche ai rossoneri. Queste le sue parole:

Porterà Roca dell’Espanyol in Italia?

“È un ragazzo stimato. Ma stiamo facendo i conti con una sessione ferma, a parte il Milan. È un mercato difficile per tutti. In Spagna le grandi soffrono, in Italia è complicato. Ci saranno comunque tanti movimenti”.

Piace a Fiorentina e Atalanta?

“È un giocatore forte, sotto l’occhio di tanti club. In Italia e non solo”.