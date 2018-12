Beccalossi a Sky: "Gattuso è un fenomeno, Milan quarto nonostante emergenza e problemi"

Evaristo Beccalossi, presente nel salotto pomeridiano di Sky Sport 24, ha parlato così' del Milan e di Gennaro Gattuso: "Qualche pallone in attacco andava gestito meglio ieri, ma cosa possiamo dire a Cutrone? Ha corso più di tutti, ci sta la stanchezza. In generale poi, quello che ha passato il Milan di Gattuso tra cambi societari, modifiche a livello tattiche e voci sull'esonero ti fa pensare al peggio, invece guardo la classifica e Inter e Milan sono lì vicine ed entrambe in Champions. Rino è un fenomeno, con tutti gli indisponibili più quelli che non stanno bene ma devono giocare per forza, sta tenendo a galla il Milan anche se in piena emergenza. Ieri sera ha portato a casa il punto che comunque mantiene quarto il Diavolo, quando torneranno i titolari e arriveranno i rinforzi di gennaio crescerà tutto ulteriormente. Nel frattempo il quarto posto c'è, e non è poco".