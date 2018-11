Bellinazzo e la sentenza UEFA: "Il Milan spera di non avere grandi limiti sul mercato"

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e sulla questione Milan-UEFA ha spiegato: "E' una fase particolare per il Milan che arriva alla Uefa con la sensazione di ottenere una sanzione proporzionata, una multa come quella che venne data all'Inter e altri vincoli. Il Milan si presenta alla Uefa con 120 milioni di rosso in tre anni e 120 milioni di euro di rosso nell'ultimo anno di gestione cinese. Il Milan punta ad avere un anno sabbatico dalla Uefa, come lo ottenne l'Inter. Il Milan spera di non avere grandi limiti sul mercato, una soluzione potrebbe essere quello di poter fare acquisti se ci sono delle cessioni".