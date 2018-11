Beltrami, vicepresidente FMSI: "Il gemello uno dei muscoli più a rischio"

Alla luce dei numerosi infortuni capitati in casa Milan, il Corriere della Sera ha intervistato Gianfranco Beltrami, vicepresidente della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI): "Il gemello mediale - ha dichiarato - è uno dei muscoli più a rischio per i calciatori, insieme ai flessori e al retto femorale. Le lesioni possono essere provocate dai carichi di lavoro, specie se dopo una sollecitazione non viene fornito adeguato tempo al muscolo per rigenerarsi. Anche i terreni duri possono incidere: gli allenamenti sul sintetico o in palestra causano incidenti di questo tipo. Senza contare che il freddo, o in generale i cambi di temperatura, di certo non agevolano”.