Bennacer: "Giampaolo mi ha detto che farò il regista, ma c'è concorrenza"

Nel corso dell'intervista a DAZN, il centrocampista Ismael Bennacer ha parlato di Marco Giampaolo e dell'importanza che ha avuto l'allenatore abruzzese nella sua scelta di trasferirsi al Milan: "Per me è stato importantissimo ricevere la sua chiamata di Giampaolo, quando mi ha detto di raggiungerlo in rossonero. Mi ha detto che gli piacciono i giocatori come me per il suo modo di giocare, mi ha detto che il mio ruolo è il più importante per lui. Questa, allora, sarà una grande sfida per me: amo le sfide. Mi ha detto anche che farò il regista, ma c’è concorrenza in quel ruolo. A me piace tanto il ruolo di regista. Ovvio, gioco anche da mezz’ala, ma il mio ruolo preferito in campo è quello di regista. Lo faccio da meno di un anno, è vero, per la prima volta ho giocato in quella posizione contro la Juventus, l’anno scorso. Però so che ho grandissimi margini di miglioramento".

