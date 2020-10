Beretta: "Playoff? E' un'ipotesi in caso di ulteriore criticità, ma fino ad ora non ne abbiamo mai parlato in Consiglio Federale"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Mario Beretta, allenatore e consigliere FIGC in quota AIAC ed ex coordinatore del settore giovanile rossonero, ha parlato del destino del campionato italiano. Queste le sue parole: "Playoff? E' un'ipotesi in caso di ulteriore criticità, ma fino ad adesso non ne abbiamo mai parlato in Consiglio Federale. Ci auguriamo che il campionato possa proseguire senza dover cambiare nulla in corsa.