Betis, Setien: "Battere l'Olympiacos per evitare di dipendere da altri"

Mentre il Milan cercherà di giocarsi le proprie chance di qualificazione nel match di San Siro contro il Dudelange, il Betis Siviglia di Quique Setien sfiderà l'Olympiacos per il medesimo obiettivo. "Quella di domani - ha detto il tecnico spagnolo in conferenza stampa - non sarà una finale perché per qualificarci avremmo ancora a disposizione la gara contro il Dudelange, ma è sicuramente un incontro importante perché ci permetterebbe di arrivare all'ultima giornata senza dipendere da nessun altro. Affronteremo l'Olympiacos con il desiderio di conquistare tre punti e qualificarci come primi"