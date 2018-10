Biglia a MTV: "Ci manca furbizia, quel cross non doveva partire. Rialzamoci subito da giovedì"

Al termine di Inter-Milan 1-0, il rossonero Lucas Biglia è stato intervistato da Milan TV: "Siamo delusi, brucia. Dobbiamo rialzarci subito, giovedì dobbiamo ripartire. Di fronte avevamo una squadra fisicamente fortissima, sapevamo sarebbe stata una gara di botte e duelli. Non siamo riusciti a fare ciò che ci contraddistingue, il giropalla e l'uscita rapida del pallone. Succede, a volte succede quando affronti le grandi. Dobbiamo resettare, ripartire, rialzarci e tenere ben in mente l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Già da giovedì".

La linea difensiva: "A volte non riusciamo a fare pressing alto, quindi dobbiamo abbassarci per forza per evitare le imbucate. Peccato perché il recupero alto del pallone è una delle nostre forze. Ci è mancata questa sera, altre cose però le abbiamo fatto bene e non dobbiamo buttarle via. Deve bruciare, perché è giusto, ma ripartiamo giovedì".

Il gol subito: "Ci manca furbizia, quella palla non deve arrivare lì. Punto. E il cross non deve partire così tranquillo. Serviva più compattezza, l'abbiamo pagata carissima".