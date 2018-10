Biglia a Sky: "Anno scorso complicato, non cerco alibi. Grazie a Gattuso, ho sfruttato un'altra chance"

Lucas Biglia è stato intervistato da Sky Sport, queste le sue dichiarazioni:

Sul momento positivo: “E’ un buon momento per il Milan. Abbiamo un obiettivo chiaro, sappiamo che per raggiungerlo dobbiamo fare bene. Non serve altro. Sappiamo che la squadra sta alzando il livello ed emerge il meglio da ognuno di noi. Ma è il Milan che sta facendo bene”

Sulla crescita personale nel Milan: “Diciamo che l’anno scorso è stato duro per diversi motivi. Non cerco alibi. Dal primo giorno che sono arrivato in estate ho cercato la mia rivincita. Devo ringraziare chi mi ha dato un’altra opportunità perché in un’altra squadra o ti preferiscono un altro o ti mandano in prestito. Devo ringraziare il Mister e la società. Mi sono sentito più a mio agio, a casa, più tranquillo. Conosco di più l’ambiente, sono punti a favore. A poco a poco viene fuori la mia qualità”

Sulla svolta dopo Cagliari: “Secondo me, la cosa giusta è stata lasciare da parte gli alibi e smettere di cercare i colpevoli. La qualità l’abbiamo. Domenica si è visto, siamo una squadra forte ma quando abbassiamo il ritmo ci facciamo male da soli. Lo abbiamo capito. Il Mister spinge tantissimo, a volte quando la squadra abbassa il ritmo e non dobbiamo farlo”

Su quanto manca per diventare una squadra grande: “Ci manca ancora qualcosa, siamo vicini però. È importante sapere come crescere. In tante partite ci è mancata la cattiveria, la sofferenza, il saper soffrire per portare a casa i punti come Atalanta ed Empoli. Dobbiamo capire che non servono tre o quattro gol per vincere. Lo dobbiamo capire con esperienza perché la squadra è giovane”

Sul derby: “La sentiamo da prima del Chievo. Dovevamo pensare al Chievo ed è passato. Avevamo questa settimana per stare tranquilli ma da lunedì inizia un altro campionato. Tra ottobre e dicembre, secondo me, è la parte decisiva per quello che vogliamo fare in campionato”

Sull’impatto del derby di Milano: “Il derby è il derby da tutte le parti, in Argentina, in Belgio e in Italia. Ho la fortuna di giocare questo grandissimo derby tra due squadre fortissime, anche per la storia. I derby si vincono, speriamo di portarlo a casa, di fare bene, incontriamo una squadra in forma. Abbiamo fiducia in noi, vogliamo continuare queste vittorie che abbiamo portato a casa. Ci prepariamo al meglio”.