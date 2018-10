Biglia: "Milan grande squadra? Ci manca ancora qualcosa ma siamo vicini, è importante sapere come crescere. Ci è mancata la cattiveria e il saper soffrire in passato"

Lucas Biglia, intervistato da Sky Sport, ha parlato così della crescita della squadra: "Ci manca ancora qualcosa, siamo vicini però. È importante sapere come crescere. In tante partite ci è mancata la cattiveria, la sofferenza, il saper soffrire per portare a casa i punti come Atalanta ed Empoli. Dobbiamo capire che non servono tre o quattro gol per vincere. Lo dobbiamo capire con esperienza perché la squadra è giovane”