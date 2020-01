Bjelanovic: "Nonostante il Milan, Giampaolo resta un grande allenatore"

Intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, sulle frequenze di TMW Radio, Sasa Bjelanovic, ex calciatore e ex dirigente dell'Hajduk Spalato, ha parlato del Milan e di Giampaolo. Queste le sue parole sull'ex allenatore rossonero: "Andare in squadre come il Milan si trovano delle situazioni diverse alle squadre che aveva allenato e non è riuscito ad esprimersi al meglio. Al netto di questa esperienza Giampaolo resta un grande allenatore”.