Bjelica su Olmo: “Il Milan gli offriva di più, ma ha preferito il progetto Lipsia”

“Quanto è stato vicino al Milan Olmo? Tanto. L’offerta del Milan per il ragazzo era più vantaggiosa rispetto a quella del Lipsia, ma il trasferimento in Germania è stata una sua scelta. Ha voluto il Lipsia per giocare la Champions e andare in un progetto dove crescono i giovani”. Lo ha detto l’allenatore della Dinamo Zagabria, Nenad Bjelica, intervistato da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu”. “Il Milan - ha dichiarato Bjelica - non offriva i bonus, a differenza del Lipsia. La Dinamo ha anche il 20% della futura vendita. Con i bonus si può arrivare a cinquanta milioni. Secondo me il Milan sarebbe stata la soluzione ideale. Perché so com’è il calcio italiano. Se fosse andato al Milan avrebbe fatto un’ottima scelta. Ma ha deciso così e - ha concluso l’ex tecnico dello Spezia - lo abbiamo rispettato”.