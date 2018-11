Boban a Sky: "Higuain e CR7 riflettono Milan e Juventus, uno forte ma l'altro di livello superiore"

Zvonimir Boban, ex stella rossonera, è stato intervistato da Sky Sport nel pre gara di Milan e Juventus: "C'è differenza tra le due stelle di Milan e Juventus. Ho rispetto per Higuain, ma Cristiano è di un altro livello. Sono un po' lo specchio della differenza che c'è tra Milan e Juventus in questo momento. Bianconeri più forti in tutto, ma in gare così si da tutto e il Milan lo farà. La qualità è alta, si avvicina alle partite che disputavo io. Non vedo l'ora che questo club che amo torni al massimo, siamo ancora un po' indietro. Gattuso? L'atmosfera si è compattata dopo le burrasche, con Leonardo e Paolo si va verso una direzione chiara e logica di una grande società. Ci sono idee di un grande Milan, vediamo se lo faranno. Glielo auguro da fratello".