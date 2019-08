Boban: "Il Milan resta un club di appeal mondiale"

Zvonimir Boban suona la carica in vista dell’esordio contro l’Udinese. Il dirigente rossonero ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "Siamo appena alla prima giornata, la strada è lunga e complicata, però sia chiaro: deve essere una strada da Milan in un periodo di ricostruzione, ma sempre onorando la maglia rossonera. Sappiamo quale sia il ruolo del Milan. Anche se in questo momento deve tenere un profilo basso, resta sempre un club di appeal mondiale".