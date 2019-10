Boban su Giampaolo: "Il campo ha deciso. Ci siamo lasciati con eleganza"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Boban ha spiegato i motivi che hanno portato all’esonero di Marco Giampaolo: "L’importante è che il sistema funzioni, ma se non funziona che cosa si deve fare? Cambiare l’allenatore è stata una sconfitta per tutti. Dispiace molto per Giampaolo. Ci siamo lasciati in maniera normale, con eleganza direi. È una bravissima persona. Nel mondo del calcio succedono queste cose. Giampaolo è bravo, ma abbiamo scelto di cambiare tutti insieme per il bene del Milan. Noi abbiamo guardato il prodotto: il campo decide e infatti ha deciso".