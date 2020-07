Bocci (CorSera): "Convivenza Pioli-Rangnick? Non credo. Curioso di vedere cosa farà il tedesco"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato queste dichiarazioni a SkySport24 su Pioli e Rangnick: "Pioli sta facendo un lavoro straordinario, non meriterebbe di essere mandato via a fine stagione. Nel calcio. però, funziona così purtroppo. Pioli sta facendo un lavoro importante, ha ridato l'anima ad una squadra che aveva perso l'anima con Giampaolo. Convivenza Rangnick-Pioli? Io non credo che possa esserci ancora spazio per Pioli nel Milan del futuro. Io sono curioso di vedere il nuovo progetto del club rossonero, tra l'altro nasce in un'estate particolare in cui c'è poco tempo per fare mercato. Non sono se il Milan è stato coraggioso o incosciente, lo vedremo più avanti. Per Rangnick non sarà facile, arriva da un campionato diverso da quello italiano. Per questo sono un po' perplesso".