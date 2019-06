Kevin Bonifazi, difensore dell'Italia U21, ha commentato così in conferenza stampa le voci su un interessamento del Milan nei suoi confronti: "Sono cose che fanno piacere, ma in questo momento è solo motivo di distrazione il mercato. Devo e dobbiamo pensare all'Europeo, che è un modo per far crescere il mercato. Se si fa bene, l'attenzione cresce".