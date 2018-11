Bonucci a Sky: "Sorpreso di essere in panchina, queste gare mi esaltano. La motivazione di Allegri è stata..."

Nel pre gara di Milan-Juventus, Leonardo Bonucci ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Sinceramente sono rimasto sorpreso anche io di essere in panchina, chi mi conosce sa benissimo che mai mi sarei tirato indietro da una partita del genere. Anzi, queste sono le gare che mi esaltano di più. Ma fa parte di una scelta del mister, gioco da 9 partite consecutive e ne avrei fatte anche 10 e 11 consecutive. Questa però è una Juventus fortissima con gente pronta subentrare. Ieri Allegri mi ha detto che mi avrebbe tenuto fuori perché anche l'anno scorso ho saltato la prima da ex (ride, ndr). Ovvio che mi sarebbe piaciuto giocare, ma la forza del gruppo passa in primo piano".

Le parole di Gattuso in conferenza: "Mi lusingano e mi riempiono di orgoglio. Prima del calciatore viene l'uomo, e per queste parole l'ho già ringraziato Rino. Sono dichiarazioni che fanno capire cosa ho provato a dare a questo ambiente la scorsa stagione. Poi questa estate ho scelto di tornare a casa per delle priorità precise, la mia famiglia sta bene a Torino".