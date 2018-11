Borini a MTV: "Buon pareggio a Siviglia, nella ripresa abbiamo fatto meglio. Ora recuperiamo bene per essere al top domenica"

Queste le parole rilasciate a Milan TV da Fabio Borini dopo il pareggio contro il Betis:

Sulla partita: "Non è facile venire qui a fare la partita, loro sono molto tecnici e aggressivi. E' un buona pareggio per il proseguo del girone".

Sulla prestazione: "Nel primo tempo è mancato qualcosa in fase offensiva, non arrivavamo vicino alla loro porta. Nella ripresa abbiamo fatto meglio. Io era un po' che non giocavo, ma mi alleno sempre forte quindi non ci sono problemi".

Sulla squadra: "Il morale è positivo, non abbiamo perso. E' importante recuperare bene per essere al top domenica".

Sulla Juventus: "Punta a vincere ogni partita, mercoledì ha perso quindi avrà ancora più fame, ma giocheremo a casa nostra".