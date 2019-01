Borini a MTV: "Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo fare bene e andare in fondo"

Nell'immediato pre gara di Milan-Napoli di TIM Cup, Fabio Borini ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Cambia poco o nulla rispetto sabato sera, là giocavamo per i tre punti e qui per un posto in semifinale. Ci teniamo tanto a questa competizione, arrivare in fondo dà fiducia e ti permette di giocare finali, le gare che appartengono al Milan, quelle per i trofei. Io personalmente do sempre tutto, con passione e voglia".