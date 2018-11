Borini a Sky: "Bravi a tenere alta l'attenzione e a ribaltare la partita. Sapevamo che poteva essere una partita complicata"

Fabio Borini ha parlato a Sky Sport nel postpartita di Milan-Dudelange: “Avevamo visto anche in Lussemburgo che poteva essere una partita complicata, non semplice come si pensava. Siamo stati bravi a tenere l’attenzione alta e a ribaltare la situazione. Non devo dare spiegazioni sui miei minuti, so di dare tanto in allenamento, questo mi fa entrare bene in partita e giocare fuori ruolo con attenzione alta. Ruolo? Si soffre sempre lontano dalla porta un po’ ma mi sacrifico molto e giocare fuori ruolo mi porta a imparare nuove situazioni e nuove cose. Se la squadra ha bisogno che giochi dietro lo faccio con la massima attenzione e adattandomi il più in fretta possibile”.