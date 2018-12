Borini a Sky: "Non è facile giocare ogni partita in un ruolo diverso, ma finchè gioco va bene"

Al termine del match contro il Parma, Fabio Borini ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky: "Ruolo? Quando gioco mi trovo bene ovinque. Non è facile giocare ogni partita in un ruolo diverso, ma finchè gioco va bene. Rigore? Non ce ne eravamo accorti, pensavamo fosse per il mio giallo. Gattuso? Questo Milan assomiglia tanto a Gattuso, ci alleniamo sempre con grande intensità. Stiamo dimostrando che nonostante le difficoltà possiamo uscire bene da certe situazioni".