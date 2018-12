Borini a SportMediaset: "Il calcio inglese e l'esperienza internazionale mi hanno insegnato a capire le partite e ad adattarmi nei diversi ruoli"

Fabio Borini ha parlato a SportMediaset: “Il calcio inglese, l’essere internazionale mi ha insegnato a capire i momenti della partita e a giocare in diversi ruoli. Se sono l’amuleto ben venga, vuol dire che devo giocare sempre. I capelli biondi? Lo avevo fatto anche in Inghilterra ma c’era stata meno reazione, qui si tende a parlarne di più. Gazidis? Il rapporto con i giocatori è sempre importante, basta vedere come il Mister interagisce con noi. Sarà importante comunicare con tutti”