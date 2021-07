Bossari: "Nuovo trequartista Milan? Scelgo Ilicic"

Intervistato da Tuttosport su chi dovrebbe prendere il Milan come nuovo trequartista, Daniele Bossari, noto presentatore e grande tifoso rossonero, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Tra i trequartisti che vedo accostati al Milan, scelgo Ilicic. Mi piace per tanti motivi, anche se sicuramente non è più un ragazzino. Apprezzo la sua esperienza, la grinta ed il carattere. L’ho sempre seguito all’Atalanta dove certamente ha fatto la differenza. In più contro di noi fa sempre prestazioni importanti, come nell’ultima a San Siro quando quasi da solo ha vinto la partita. Potrebbe essere un grande affare".