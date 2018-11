Brescia, Cellino su Tonali: "Non fisso cifre"

Massimo Cellino non fissa il prezzo di Sandro Tonali, giovane emergente del Brescia convocato in Nazionale da Mancini. "Quanto vale? Non faccio cifre, sto cercando di proteggere un vero talento", ha spiegato il patron, sul cui tavolo a gennaio potrebbero già arrivare diverse offerte per il centrocampista che in molti indicano già come il "nuovo Pirlo". Lo riporta spoermediaset.it.