Brescia, Corini: "Peccato solo per risultato. Salvezza? Ce la faremo"

“Resta il rammarico soltanto del risultato”. Così il tecnico del BresciaEugenio Corini ha commentato la sconfitta contro il Milan a San Siro. “Devo fare i complimenti ai ragazzi per la partita di personalità. Ci abbiamo provato, abbiamo preso gol su un fallo laterale, abbiamo subito poco nel primo tempo e per parte della ripresa. La sensazione è che avremmo potuto pareggiare, peccato soltanto per il risultato”. L'obiettivo del Brescia resta la salvezza e le premesse incoraggiano Corini, come spiega ai microfoni di Dazn: “Sappiamo che il nostro sarà un percorso lungo, difficile e tortuoso ma abbiamo approcciato bene al campionato. Queste partite alzano il livello di autostima e rafforzano l'idea che possiamo farcela. L'unico rammarico di oggi è di non aver portato a casa nemmeno un punto nella bella cornice di San Siro”, ha concluso l'allenatore del Brescia.