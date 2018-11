Brio: "Mi aspetto una Juventus indiavolata contro il Milan"

Sergio Brio, ex giocatore della Juventus, ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della sfida di domenica dei bianconeri contro il Milan di Rino Gattuso: "Allegri ha ragione, non bisogna specchiarsi altrimenti si corrono troppi rischi: la squadra non deve più commettere questo errore, deve imparare a chiudere la gara. Ma non vedo come un problema. Anzi, certe lezioni sono un toccasana: m’aspetto una Juventus indiavolata contro il Milan, che non lascerà scampo alla squadra di Gattuso".