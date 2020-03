Brocchi: "Spero di affrontare il Milan in Serie A la settimana in cui loro giocheranno in Champions"

Intervenuto su "TeleLombardia", l'ex rossonero Cristian Brocchi, ora tecnico del Monza, ha parlato della possibilità di incontrare a breve i rossoneri in Serie A: "Io spero di affrontare il Milan in Serie A la settimana in cui loro giocano in Champions League, sarebbe perfetto. Io ho un amore grande nei confronti del Milan perché è stato la mia famiglia per tanti anni e sono legato al Milan per quello che mi ha dato da quando avevo 9 anni sino a qualche anno fa. Quindi giustamente io spero che il Milan possa tornare a giocare la competizione dove è stata veramente la squadra regina per tanti anni e dove ha portato anche l’Italia in alto nel corso della sua storia. La speranza, il sogno è che avendo alle spalle una società così forte qui a Monza e dei progetti così importanti possiamo essere noi quelli che arriveranno a poterli sfidare fra qualche anno".