Bruno: "Bremer e Demiral valgono 100 milioni"

Fonte: tuttomercatoweb

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"In Italia ci sono due giocatori, Bremer e Demiral che ogni volta che incontrano Vlahovic non gli fanno vedere il pallone. Lo annientano". Parole dell'ex difensore Pasquale Bruno, che nell'intervista a La Nazione elogia il rendimento dei due difensori: "Questi due sono forti e su difensori come loro si potrebbero spendere anche 100 milioni, perché è con elementi come Bremer e Demiral in difesa che puoi andare a vincere uno scudetto. Era dai tempi di Cannavaro che in Italia non giocavano centrali così forti". Il difensore brasiliano è stato accostato anche al Milan.